美加過台海17句鐘 解放軍艦全程跟蹤

海上較勁鬥到空中 十數機再出動 美國海軍神盾驅逐艦拉爾夫‧約翰遜號以及加拿大皇家海軍護衞艦渥太華號，上周六過航台灣海峽。加媒披露更多詳情，指渥太華號在日出時分進入繁忙的台海，3艘搭載導彈和魚雷的解放軍軍艦在其附近現蹤，並在整個17小時的穿越過程一直跟隨。台軍亦在另一側派出成功級巡防艦監視。

渥太華號指揮官帕特切爾（Sam Patchell）表示，過航台海是為了展現自由開放的印太地區，唯一做法就是來到這裏並發出這個信號。隨行的加媒記者指出，過航期間可見數以百計的貨船，分別從中國大陸和台灣的港口出發，前往國際目的地。

加國議員強調航行符合國際法 期間所有軍艦都表現專業，彼此維持安全操作。拉爾夫‧約翰遜號過航台灣海峽期間，曾因為一艘白色小船的出現，令其突然要偏離航道。報道指出，該小船看來像是漁船，但近看發現船上有不尋常的雷達系統，引起可能是大陸軍方秘密監視船的懷疑。

加拿大聯邦眾議員關慧貞（Jenny Kwan）昨日接受台媒訪問時指，對渥太華號再度航經台海峽並不意外。她表示：「加拿大海軍航行印太地區符合國際法，渥太華號目前的部署與加拿大皇家海軍過去的作法一致，也符合國際法。」這是美加軍艦今年第二次過航台灣海峽。在6月3日，美國神盾驅逐艦鍾雲號與加拿大護衞艦蒙特利爾號過航台灣海峽，隨行的加媒表示，一艘中國軍艦加速駛近鍾雲號並攔截在其前方，幾乎碰撞。

美國與加拿大軍艦再過航台灣海峽之際，解放軍昨日早上8時起，即陸續派出共計17架次各型軍機現蹤台海，另有4艘軍艦配合執行聯合戰備警巡。與此同時，台灣周邊據報有美國海軍兩架P8A海上巡邏機及空軍一架KC135空中加油機出沒。

台灣國防部昨日表示，在短短兩個半小時內，偵獲解放軍殲10、殲16、蘇30戰機、殲轟7戰鬥轟炸機、空警500、空警2000空中預警機、運8、運9偵察機及無人機等出海活動，其中11架次逾越海峽中線及其延伸線，進入台西南空域。台軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並派出任務機、艦及岸置導彈系統適切應對。

台指今年偵察軍機逾三千架次 由於日前打風，解放軍軍機罕有長達11天未進入台西南空域，昨日天氣轉晴便再現影蹤。據Facebook專頁「Taiwan ADIZ」獲得的廣播航迹紀錄，解放軍軍機當日一早三度擾台，飛行高度在6,000至8,400米左右，均遭台軍廣播驅離。台國防部公布今年累計偵獲解放軍軍機3,157架次、軍艦1,225艘次，進入台空域達187天、涉1,136架次。本報綜合報道