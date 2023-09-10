兩岸國際

朱子故里行敬師禮
中國福建省武夷山市五夫鎮是南宋理學宗師朱熹故鄉，也是朱子理學形成地，故有「朱子故里」之稱。當地前日舉行一系列朱子敬師禮活動，慶祝第39個教師節來臨，也宣揚尊師重教精神。五夫鎮朱子學校當天舉辦相關儀式，先由學生鞠躬敬禮，再誦讀《朱子家訓》，學生代表之後向教師敬上學校準備的甜品及鮮花，致以祝福及慰問。
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