430年一遇 西村彗星接近地球

【本報綜合報道】由日本業餘天文學家西村榮男8月上旬發現的「西村彗星」目前已逐漸接近地球，預計周二最接近地球，屆時將距離地球不到1.25億公里，人們有望使用雙筒望遠鏡一睹其容貌。如果今次錯過，可能需要再等400多年才能目睹。

可用雙筒望遠鏡觀看 美國太空總署天文學家喬達斯（Paul Chodas）介紹，由於距離的原因，西村彗星的亮度幾乎不足以從地球上看到，並且將靠近地平線移動，因此使用雙筒望遠鏡是觀看它的最佳方式，遠離城市燈光的黑暗天空提供了最佳的觀看效果。喬達斯補充，西村彗星大約每430到440年完成一次軌道運行，這意味它最後一次經過太陽附近是在公元1590年左右，也就是望遠鏡發明之前，不知道當時它是否足夠亮到可以用肉眼看到。

西村彗星將在本月17日更加接近太陽，黑爾-博普彗星（Comet Hale-Bopp）的共同發現者黑爾（Alan Hale）相信，考慮到西村彗星已經在至少一次近距離接近太陽的過程中幸存下來，預計它不會被高溫摧毀。黑爾稱，如果西村彗星能在飛近太陽時幸存，它將在10月初從地球移到太陽的遠端，11月出現在南半球的早晨天空中。此後幾個月，它可能仍然可見，儘管它可能是一個相當暗淡的物體，隨着它遠離太陽和地球會不斷褪色。