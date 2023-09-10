澳洲女創中世紀格鬥隊 穿盔甲用刀斧 對陣巨漢無懼

中世紀格鬥作為一項全接觸運動，如今在世界各地均有比賽，參賽者需要身着盔甲，使用劍、斧頭和戟等古兵器搏鬥。澳洲西澳省杰拉爾頓一名女子創立西澳地區首支中世紀格鬥隊，除了把這項歷史悠久的運動發揚光大外，也鼓勵更多女性參與。

霍爾（Tamara Hall）於6年前了解到中世紀格鬥後深深着迷，她指運動帶來一種回到童年的神奇感覺，且能夠將這種感覺帶入現實生活，又指雖然舞刀弄斧聽起來很危險，但由於穿盔甲的緣故，實際上出奇地安全，自己一次也沒有受過傷。她稱：「這是你一生中可以做的最大挑戰之一，但它是百分百值得的。」

西澳首支 有8名成員 澳洲約有350名中世紀格鬥選手，霍爾的隊伍如今有8名成員。為鼓勵其他女性也加入這項運動，她舉例，自己身高只有約1.68米，體重甚至不到70公斤，卻能打敗一個170公斤、穿着盔甲的對手，證明在這項運動裏，無論參賽者是何種體形，都有能力做任何事情。她認為，女性的速度很快，技術精湛，可以達到令人難以置信的戰鬥能力。

對霍爾而言，這項運動一大優點就是能與世界各地的選手建立友誼。她憶述，自己2019年代表西澳參加在塞爾維亞舉行的國際比賽，在那裏她結識了志同道合的朋友，當再次見面時，就像一次盛大的家庭聚會，自己從來沒有參加過如此受歡迎的運動。本報綜合報道