東京半日降下逾一個月雨量

減弱為熱帶低氣壓的「鴛鴦」上周六清晨靠近日本首都東京，截至上周五晚上9時的12小時內，千葉縣茂原市降雨量371.5毫米、鴨川市降雨量294.5毫米，茨城縣日立市降雨量260毫米，全部在半日之間就下了超過9月平均一個月的雨量。氣象廳發布有關山泥傾瀉、低窪地區洪水和河流氾濫的警告。（綜合報道）