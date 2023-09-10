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法國擬減在尼日爾軍事部署
法國傳媒報道，法國政府就軍隊在尼日爾未來角色的持續討論，日前消息透露法方計劃削減在該國軍事部署，準備撤走大部分無人機和空中偵察設備，但保留自主部隊。目前尼日爾有大約1,500名法國部隊軍人分布在3個基地，讓法軍更廣泛對抗薩赫勒地區的恐怖主義活動。（綜合報道）
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