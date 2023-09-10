83歲佩洛西將競選連任議員

佩洛西

【本報綜合報道】83歲前美國國會眾議院議長、民主黨核心成員佩洛西上周五宣布，尋求明年競選連任國會議員，這可能加劇美國國內有關政治階層老齡化的爭議。

佩洛西在社交網表示︰「美國需要向世界展現我們的旗幟仍然在那裏，所有人都享有自由和正義」。她1987年首次進身國會，2007年至2011年、2019年至今年兩度出任國會眾議院議長，成為首位女性擔任該個屬於美國政府第3號人物的職位。民主黨在去年中期選舉失去對眾議院的控制權，佩洛西卸任議長及眾議院民主黨領袖。

國會參議院共和黨領袖麥康奈爾現年81歲，他最近兩度在記者面前僵立，引發外界對高齡政客健康的關注。比麥康奈爾年紀更大的參議員還有90歲民主黨籍范斯坦、89歲共和黨籍格拉斯利、86歲民主黨籍納波利塔諾，遭外界揶揄參議院是養老院。

爭取連任的總統拜登現年80歲，部分選民質疑他不適合再度領導國家。惟佩洛西認為拜登擁有的經驗及知識，使之成為稱職的總統，對方在她眼中「只是小孩一名」；又提到爭取再度入主白宮的前總統特朗普已經77歲，他並不是比拜登年輕很多。