特朗普圖翻盤 喬州陪審團建議起訴39人

【本報綜合報道】美國前總統特朗普被控試圖推翻2020年總統選舉喬治亞州結果，法官上周五公布報告顯示，特別大陪審團原本建議富爾頓縣檢察官刑事起訴39人，包括參議員格雷厄姆等多名共和黨知名人物，但檢察官最終只起訴特朗普等19人。

檢方終只告19人 報告顯示，大陪審團詢問超過75名證人後，一致認為喬治亞州沒有發生可能導致推翻選舉結果的廣泛舞弊行為。他們認為涉案人士涉嫌違反10多項州法律，包括虛假陳述、煽動選舉舞弊、違反反敲詐勒索法。報告認為格雷厄姆、共和黨前參議員珀杜（David Perdue）、萊夫勒（Kelly Loeffler）等23人涉嫌企圖推翻選舉結果。

報告提及，特朗普曾經致電喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）施壓，要求對方推翻選舉結果。珀杜和萊夫勒要求拉芬斯伯格辭職，格雷厄姆在選舉後致電拉芬斯伯格，討論州務卿是否有權拒絕計算缺席選票。一名陪審員反對起訴珀杜和萊夫勒，認為他們在大選後發表聲明取悅選民，但不能夠說明兩人是串謀。

大陪審團建議富爾頓縣地區檢察官（Fani Willis）起訴特朗普以下行為，持續、反覆地與喬治亞州官員和職員通訊；騷擾和脅迫富爾頓縣票站工作人員謊稱選舉舞弊；陰謀讓16名共和黨人謊稱是正式選舉人；非法使用科菲縣選舉設備；在一系列立法聽證會虛假宣傳選舉結果；在全國試圖推翻喬治亞州等搖擺州總統選舉結果。