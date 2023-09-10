英揆稱華阻撓 G20聲明欠共識

【本報綜合報道】一連兩天的二十國集團（G20）峰會上周六在印度新德里登場，英國首相辛偉誠稱，中國阻撓有關俄烏戰爭和氣候問題的提議，聯合聲明欠缺共識。成員國同日通過領袖宣言，以應對氣候變化及經濟等議題為主，未譴責俄羅斯。

領䄂宣言則獲得通過 由於地緣政治緊張局勢，中俄領導人不會出席本次G20峰會，意味不太可能在最終的聯合聲明達成共識，更不用說作出堅定的氣候議題承諾。這可能降低各界對第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）的期望，這場關鍵性會議11月登場。印度新德里的G20峰會將討論3個關鍵氣候議題，包括推動2030年前把全球再生能源產量增加兩倍、使各經濟體擺脫對化石燃料的依賴，尤其是煤炭，並為發展中國家的綠色轉型提供金援。惟G20峰會前的氛圍表明，要在其中任何一個議題取得進展都不容易。

正式邀非洲聯盟加入 印度總理莫迪在峰會開幕儀式上宣布，正式邀請非洲聯盟加入G20。他指在各成員國同意下，請求非洲聯盟主席國擔任G20常任理事國；又指烏克蘭衝突加劇後新冠疫情時代的不信任，強調為了全球利益需要團結一致，向前邁進及履行責任。非洲聯盟1999年成立，由55個國家組成，目標是消除殖民和種族隔離殘餘，促進成員國之間的統一和團結。