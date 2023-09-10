拜登與莫迪會談 撐印度入常

【本報綜合報道】美國總統拜登上周五晚上抵達印度新德里，準備參加翌日召開的二十國集團（G20）峰會。他抵埗後與印度總理莫迪舉行52分鐘會談，重申支持對聯合國安理會進行改革，讓印度成為常任理事國。

聲明未提中國或南海 兩人會後發表聯合聲明，強調自由、民主、人權、包容、多元化和所有公民機會均等的共同價值觀，對各國取得成功至關重要。

兩人承諾在一系列領域，包括電腦晶片、量子計算、減少碳排放及高等教育等加強合作。

聲明沒有提及中國或南海，但拜登與莫迪重申四方安全對話在支持一個自由、開放、包容、有韌性的印太地區的重要性。四方安全對話由美國、日本、印度、澳洲組成，印度明年主辦下一次四方領導人峰會。

美國印太事務協調官坎貝爾表示，美印兩國領導人努力實現在基礎設施和通訊方面尋求重大突破，連接印度、中東、歐洲；又指拜登在會面期間，有就印度的人權及民主狀況向莫迪施壓，並非常明確地表示，民主是美印兩國雙邊關係的重要議題之一，強調有健康民主制度的重要性。

對於中俄兩國領導人缺席G20峰會，坎貝爾承認令美國在峰會擁有更多機會，加強和深化與會國家的關係，拜登將在峰會提議與成員國共同合作，增加對發展中國家與貧窮國家的貸款額度，預計金額逾2,000億美元（約1.56萬億港元）。