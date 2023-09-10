烏譴責華歌手 劇院廢墟唱蘇聯歌
【本報綜合報道】烏克蘭外交部發言人尼科連科上周五譴責中國歌手王芳，在俄佔烏克蘭東部頓涅茨克州馬里烏波爾一座劇院廢墟，高唱蘇聯歌曲《喀秋莎》。
38歲王芳在中國以唱「紅歌」聞名，有中國「歌劇歌手」之稱，其丈夫是42歲網絡評論員周小平，他是以民族主義和親政府言論出名的微博博主。王芳與其他中國博主上周四到訪曾經被俄軍轟炸的馬里烏波爾劇院，用中文高唱《喀秋莎》。《喀秋莎》是一首在第二次世界大戰前流傳蘇聯的歌曲，是為蘇聯士兵送行的愛情歌曲，講述一名叫「喀秋莎」的女孩，盼望在邊防軍服役的愛人早日歸來的故事。
指俄於此殺逾600人 道德淪喪
尼科連科表示，王芳在馬里烏波爾劇院廢墟演唱《喀秋莎》，俄軍在該處殺害600多人，這是道德徹底淪喪的例子。此外，根據所知訊息，一批中國博主非法抵達馬里烏波爾，嚴重違反管理外國人入境的烏克蘭法律；烏方尊重中國領土完整，也期待中方對中國公民在馬里烏波爾的停留，以及他們進入的路徑作出解釋，烏克蘭已經禁止上述中國「遊客」入境。
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