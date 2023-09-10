烏譴責華歌手 劇院廢墟唱蘇聯歌

38歲王芳在中國以唱「紅歌」聞名，有中國「歌劇歌手」之稱，其丈夫是42歲網絡評論員周小平，他是以民族主義和親政府言論出名的微博博主。王芳與其他中國博主上周四到訪曾經被俄軍轟炸的馬里烏波爾劇院，用中文高唱《喀秋莎》。《喀秋莎》是一首在第二次世界大戰前流傳蘇聯的歌曲，是為蘇聯士兵送行的愛情歌曲，講述一名叫「喀秋莎」的女孩，盼望在邊防軍服役的愛人早日歸來的故事。