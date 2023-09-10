烏促遠程導彈助陣 白宮有望開綠燈

最快數個月後方可投用 烏克蘭一直要求美國提供陸軍戰術導彈系統，使之加強對俄羅斯遠程打擊的能力。美國傳媒上周五引述美國官員報道，拜登政府很可能改變立場，在援助這款地對地戰術彈道導彈一事上「開綠燈」，原因之一是美方發現自身庫存數量高出最初評估。惟就算最終成事，烏克蘭最快數個月後接收並投入戰場使用。

一名了解美國安全援助計劃的官員向美國廣播公司透露，即將援助陸軍戰術導彈系統予烏克蘭，但在正式公布前計劃可能有變化；另一名美國官員指出，陸軍戰術導彈系統已經成為軍事援助選項，或納入即將宣布的安全援助計劃內，但未有最終決定。目前不清楚美國庫存的陸軍戰術導彈系統是否可用，亦不清楚包含的導彈型號；它設有多個型號，包括大型高爆彈頭、投擲數百枚小炸彈的殺傷人員集束彈藥。

更易打擊克里米亞半島 陸軍戰術導彈系統射程300公里，是烏克蘭透過援助所得的高機動火箭系統及M270多管火箭系統火箭彈4倍。它可以讓烏軍在防區外更遠距離打擊俄軍陣地，以及更容易打擊克里米亞半島，例如當地的俄軍指揮和控制中心、彈藥設施等後勤樞紐和空軍基地。烏克蘭已經從英國及法國獲得空射巡航導彈，兩者射程超過250公里。

值得留意的是，美國自俄烏戰爭去年爆發後，屢次在武器援助方面轉軚，起初拒絕的原因包括同款武器自身庫存數量不多，有損害美軍戰備狀態的風險，以及憂慮擴大烏克蘭火力打擊範圍，烏方可能直接攻擊俄羅斯本土令戰火擴大。白宮國家安全顧問沙利文在去年的阿斯彭安全論壇暗示，陸軍戰術導彈系統可以引致美俄直接衝突；惟他今年在同一場合的表態明顯軟化，指是否援助該款武器由總統拜登決定。

美延長訓練烏兵用坦克 另一方面，美國已經承諾向烏克蘭提供31輛M1A1阿布拉姆斯主戰坦克，美國之音上周五引述美國陸軍報道，五角大樓在烏克蘭的請求下，已經決定延長烏克蘭士兵接受該款主戰坦克的訓練數周，繼續改善相關操作及維護技能，直至主戰坦克完成翻新及準備交付。美國國防部副發言人辛格上周四表示，穿甲貧鈾彈今年秋季運抵烏克蘭，配合首批主戰坦克交付；又反駁俄羅斯的說法，否認貧鈾彈威脅公眾健康。本報綜合報道