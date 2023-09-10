朝閱兵賀國慶 中俄領導人致電金正恩

【本報綜合報道】北韓昨日凌晨零時在首都平壤金日成廣場舉行閱兵，慶祝建政紀念日75周年，領袖金正恩偕同女兒金主愛檢閱部隊。率團訪問北韓的中國國務院副總理劉國中、俄羅斯軍隊亞歷山德羅夫紅旗歌舞團成員、中俄兩國駐朝外交代表亦有現身；中國領導人和俄羅斯總統普京分別向金正恩發賀電，展示三方緊密關係。

北韓把今次閱兵列為「民防衞武力閱兵式」，展示工農赤衞軍、社會安全軍等民防力量，戰略武器沒有亮相。北韓今年此前兩度閱兵，分別是2月8日慶祝紀念人民軍建軍75周年、7月27日戰勝節（韓戰《停戰協定》簽署紀念日）。分析指北韓一年三度閱兵十分罕見，面對艱難前行的經濟形勢，朝方很可能借此謀求內部大團結。

另一方面，金正恩上周五在平壤接見劉國中率領的中國黨政代表團，他感謝中國領導人派遣黨政代表團訪朝，出席意義深遠的紀念活動，令北韓的國慶活動更放異彩，切身感受中方非常重視中朝關係的特殊性。北韓官媒朝中社報道，二人就進一步發展朝中友好合作關係，在各領域搞活造福兩國人民的合作與協助工作達成共識。

全國人大副委員長 出席朝方活動 此外，中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠上周五在北京出席北韓駐華使館舉辦的北韓國慶75周年招待會。李鴻忠熱烈祝賀北韓建國75周年，表示維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府堅定不移的方針；中方願同朝方一道，落實好兩黨兩國最高領導人重要共識，推動中朝關係取得更大發展。