著名市集變民眾避難所

【本報綜合報道】摩洛哥阿特拉斯山脈發生強烈地震，對鄰近著名旅遊城市馬拉喀什造成廣泛破壞。大批民眾在地震時走到室外避難，最初氣氛仍然平靜，但後來發生餘震，多人驚覺受傷流血，恐慌情緒蔓延，尖叫聲和哭喊聲令人難以忍受。

有人血流披面 馬拉喀什舊城區著名市集德吉瑪廣場（Jemaa el-Fna）有尖塔坍塌，數百人擔心餘震而湧向廣場過夜，部分人蓋毛氈保暖，多人席地而睡。

目擊者形容，馬拉喀什景象令人震驚，許多建築物損毀，有屋頂剝落、玻璃窗碎裂。有避難民眾頭部受傷嚴重，血流披面。期間有受傷婦女需要送往醫院，但救護車已經滿載，只可以把她拒之門外。由於恐怕再有餘震，多人決定在室外紮營過夜。

43歲法國人比才（Michael Bizet）在地震時躺在床上，他形容當時以為床會「飛走」，連忙半裸走到大街。25歲英國遊客西奧博爾德（Mimi Theobald）憶述，和朋友地震前準備在餐廳露台吃甜品，桌子突然搖晃、餐碟飛起，令他們感到恐慌。各人試圖返回位於舊城區酒店取回行李和護照，但遍地瓦礫舉步維艱。她補充：「當腎上腺素消失後，我們意識到自己還活着是多麼幸運。」