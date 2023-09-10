摩洛哥南部6.8級地震 1037死1200傷

深宵塌房 旅遊重鎮搖晃 北非國家摩洛哥阿特拉斯山脈上周五深夜發生黎克特制6.8級強烈地震，內政部確認截至翌日，造成1,037人死亡及1,200人受傷；震央距離主要旅遊城市馬拉喀什72公里，當地舊城區多幢房屋倒塌，民眾湧至街上避難。美國地質勘探局估計，約2,000萬人可能感受到今次地震，其中200萬人感到非常強烈的震動。

山區重災 救援隊難前赴 地震在當地時間上周五晚上11時11分發生，震源深度18.5公里，屬於淺層地震，19分鐘後發生一次4.9級餘震。震央位於高阿特拉斯山脈地區伊吉爾（Ighil），屬於阿特拉斯山脈一部分，在人口84萬的馬拉喀什西南方。內政部上周六表示，傷者中有205人危殆，大多數遇難者事發時身處山區，現場難以到達，死傷人數可能上升。有市民表示地震持續約20秒，他從二樓衝落地面避難時，大門因震動而自行開關。

在接近震央的小鎮艾斯尼（Asni），一名50歲婦人表示當時目睹住所因地震而倒塌，形容自己當時幾乎來不及帶走小孩逃出屋外，但鄰居不像她般成功逃出鬼門關，至少兩人被埋在瓦礫下身亡。有居民表示艾斯尼絕大部分房屋受損，不少人被瓦礫活埋，目前生死未卜，生還者只能夠使用手上僅有的工具展開救援行動。摩洛哥衞生部門呼籲民眾捐血救助傷者，軍方呼籲居民保持警覺，採取安全措施應對餘震。

馬拉喀什舊城區是聯合國教科文組織世界遺產，當地的中世紀紅牆、清真寺尖塔倒塌，街道到處瓦礫，汽車被砸毀；居民徒手清理廢墟，多輛救護車進出。由於舊城區由舊建築組成，若其中一幢倒塌就會出現骨牌效應，因此居民不敢留在家中過夜。位於伊吉爾以北約350公里的首都拉巴特也有震感，當地至少一幢建築物倒塌，街道到處瓦礫；民眾從商場、餐廳、公寓落樓避難，擔心餘震甚至是更強烈地震。美國地質勘探局發出紅色預警，指地震可能造成廣泛破壞，災難或蔓延；災區人口居住在非常容易受地震影響的建築物，雖然存在一些具抗震結構的建築物，但最脆弱建築物是土坯砌塊及帶有泥漿結構的未加固磚。該局估計摩洛哥在地震的經濟損失佔國民生產總值最多2%，過去發出紅色預警的事件，需要國家或國際層面應對。

西班牙葡萄牙亦有震感 與摩洛哥只是以直布羅陀海峽分隔的西班牙，當地傳媒指該國南部地區安達盧西亞感受到今次地震；在西班牙鄰國葡萄牙，當地海洋與大氣研究所證實該國也有震感；阿爾及利亞西北部與摩洛哥接壤，當地民防局表示，接獲境內民眾報稱有震感。

地震發生後，中國駐摩洛哥大使館第一時間啟動應急機制，大使李昌林稱目前沒有中國公民傷亡。香港入境事務處表示，已經即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐摩洛哥大使館及旅遊業監管局了解情況，至今並未接獲港人求助。本報綜合報道

馬拉喀什不少建築物因地震而嚴重損毀。 摩洛哥地震震央位置 馬拉喀什一輛汽車被大量瓦礫擊及壓毀。