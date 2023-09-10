未註冊已擺酒 誕子後分手 女子判還男方部分禮金

【本報綜合報道】吉林省一對未登記但已經舉辦婚禮的夫婦在生育後分手，男方要求女方退還禮金。內地傳媒上周四引述吉林省高級人民法院消息報道，二審酌情判處女方歸還男方兩萬元（人民幣‧下同，約2.2萬港元）禮金，雙方均服從判決。

兒子隨男方生活 王姓男子2016年12月向殷姓女子支付10萬元（約11萬港元）禮金，由於男方未達法定結婚年齡，因此二人2017年1月只舉行婚禮，未有辦理登記手續，同年5月誕下一子。二人同居3年後不和分居，兒子隨王男生活，同居期間殷女亦有支付養育兒子的開支。王男2020年10月入禀法院要求殷女歸還全數禮金，對方稱悉數花光，但未提供證據證明。

二審法院指出，本可判決駁回王男的訴訟請求，但根據上述情況，並考慮到殷女同意小量歸還王男禮金，為了達致雙方和解，所以由一審判處歸還王男禮金7萬元（約7.7萬港元），改判減至歸還上述金額。