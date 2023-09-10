爭執毆鬥被扯衫露胸 女子吞藥輕生

【本報綜合報道】四川省自貢市于女士日前牽狗乘坐升降機時，因狗碰到一名女子，遭對方丈夫指罵，更被對方扯脫長裙致露出胸部。內地傳媒上周四報道，于女士因不滿警方把事件定性為互毆，服用大量安眠藥企圖自殺，幸好及時獲救。

寵物狗誤觸他人 招不滿 于女士稱所養的狗是西摩，性格比較親人。上月26日她放狗後回家，由於雙手拿着東西，所以沒牽狗繩；期間狗走近該名女子，可能尾巴掃到對方，該女子便對着狗和于女士開罵。于女士在對方離開升降機時追出去反罵對方，雙方衝突升級。起初兩女互相拉扯，後來女子的丈夫加入按住于女士的肩和手，女子之後用力掐她的頸，把她的裙扯低至露出右胸。

事發第二天，于女士因傷到醫院治療時暈倒；至上月29日，其臉、頸和手臂仍然有瘀傷。警方事後調解，指雙方打鬥的走廊沒有閉路電視，無法證實于女士的衣服是否遭對方扯脫。她上周三在社交平台上載影片舉報處理的警員，後來警方提醒不要在網上散播不實訊息，她感屈委而服藥企圖自殺。

于女士