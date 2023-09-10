偷拍成風 網購聊天平台淪幫兇

內地偷拍手段層出不窮，例如部分酒店房間隱蔽處被不法分子加裝鏡頭。內媒連日揭露，不少不法分子往往透過網購平台及私密聊天軟件購買偷拍設備或改裝儀器，再經快遞取得產品，形成一條產業鏈條。中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍指電商平台應積極履行各環節主體責任，同時建議政府應同時打擊上游生產線及下游偷拍群。

網民教改裝器材 透過搜索關鍵字眼，內媒記者日前成功進入一個設在私密聊天軟件的偷拍交流群組，內有不少偷拍照片之餘，部分網民也在討論如何購買及改裝偷拍設備，另有賣家發布產品資料。其中一名網民更稱，最簡單偷拍器材價格十分便宜，例如一款貌似打火機的便攜式攝像機僅售100多元（人民幣•下同，約107港元），「但效果不行，一分價錢一分貨吧」。

經聯絡其中一位賣家，記者發現藍牙音響、煙灰缸、運動鞋及洗髮水瓶等看似平平無奇物品，實際均隱藏微型攝像頭，而所有經改裝、嵌入針孔攝像頭商品統一售價更達1,000元（約1,070港元），其外觀更無出現特別明顯變化。例如，一個經改裝充電器只是多了一個圓形反光小孔。

除了私密聊天軟件，記者亦得悉有關偷拍設備亦能夠在網購平台買到，不過需改用「執法儀」及「拍攝時不亮燈」等字眼搜索，價格由30元（約32港元）起。不少曾購買上述設備用戶事後留言稱，它「隱蔽性好，無光無聲工作」。另有買家給予好評時同時上載照片，根本難以分辨哪一顆是鈕扣，哪一個是攝像頭。

在調查中，記者發現最常被改裝設備正是手機，例如可在底部喇叭孔或頂部開孔裝設針孔攝像頭，即使是同一款手機，只要改裝方案不同，價格也有差別，普遍大約2,000元（約2,140港元）左右。當完成後，買家可經快遞取得改裝手機。

被問及手機經改裝後具有偷拍功能，而非傳統微型攝像頭或針孔攝像頭，內地現行法律能夠規範時，北京中銀律師事務所高級合夥人周俊利認為，若改裝後設備經鑑定屬於竊聽、竊照專用器材，則涉嫌生產竊聽、竊照專用器材罪。北京市盈科（常州）律師事務所訊息網絡與高新技術法律事務部副主任秦可天則稱，由於改裝手機、執法儀、家居用品及設備具備偷拍功能，明顯是為了非法獲取他人私隱，因此使用改裝手機等設備偷拍，屬於侵犯他人私隱違法行為。

本報綜合報道