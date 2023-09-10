兩岸國際

貨車翻側壓巴士 四川釀5死

四川省達州市大竹縣上周四發生嚴重交通意外，一輛貨車下坡向右轉彎時失控翻側，壓向往上行駛的巴士，造成5人死亡及16人受傷。其中4名死者是在送醫後傷勢惡化，經搶救無效不治，其他傷者在醫院接受治療，目前情況穩定。肇事貨車所屬企業負責人被公安機關控制，事故調查和後續處理正在推進。（綜合報道）
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