兩岸國際

美加軍艦越台海
美國神盾驅逐艦拉爾夫‧約翰遜號（圖）上周六聯同加拿大護衞艦渥太華號穿越台灣海峽，美國海軍稱行動展現美方與盟友夥伴對自由開放印太地區的承諾。解放軍東部戰區表示，當天組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置；戰區部隊時刻高度戒備，捍衞國家主權安全和地區和平穩定。
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