台海倘衝突 印研支援或介入

【本報綜合報道】美國傳媒上周五報道，美國近期在不同國際論壇慎重詢問印度如何能夠在台灣海峽衝突發揮功用，印度軍方將研究充當美國盟軍後勤中心，另一更極端方案是直接介入並對中國開戰。

美智庫：印方將審視對美援助形式 印度高級官員表示，國防參謀長喬漢（Anil Chauhan）約6周前指示軍方研究美國和盟國涉足台灣海峽衝突將產生何種影響，以及印度可以如何應對，評估各種戰爭情況，為印度提供選擇方案。部分印度軍事指揮官認為若戰爭屬於短期，強硬聲明或已經足夠，倘戰爭像俄烏戰爭般拖延，聲明並不足夠。

其中一個方案是印度作為後勤中心，為對抗中國的部隊提供軍艦和飛機維修保養設施，以及食品、燃料和醫療設備；另一方案是在印度北部喜馬拉雅山邊境主權爭議地區對中國開闢新戰線。印度官員指，雖然研究未設定完成期限，但印軍奉命盡快完成，最終方案報告呈交總理莫迪和其他領導人。

美國智庫新美國安全中心高級研究員柯蒂斯（Lisa Curtis）認為，印度不太可能直接介入台灣海峽戰爭，有可能開放馬六甲海峽西側附近安達曼——尼科巴群島等地通道，供西方軍力通行。即使可能透過聲明和人道主義援助支持台灣，印度將非常謹慎地審視，是否對美國提供任何形式軍事援助。