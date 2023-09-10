撥款60億加強戰備 台擬升級幻影戰機

中國大陸軍機頻繁飛越海峽中線巡航，台灣加強空中戰力執行攔截任務。台灣傳媒上周六報道，為了提升幻影戰機妥善率及維持運作，台灣空軍編列近243.6億新台幣（約60億港元）經費，確保該款主力戰機繼續負責作戰行動。

在台灣空軍三大主力戰機中，經國號戰機（IDF）和F16戰機已經完成性能提升計劃，幻影戰機未進行整體性的延壽及性能提升工程。軍方人士表示，空軍在過去的年度預算為幻影戰機採購各式零附件、後續技術服務等，今年亦開始進行雙座型幻影戰機壽期延壽的驗證案等。保養戰機的關鍵在於機體結構、引擎、電戰系統，經向國防部爭取預算額度並獲得同意後，決定自明年至2028年新增編列5項採購計劃。

增編5項採購 報道指，根據台灣國防部送交立法院的明年度國防部公開預算書，新增編列的預算項目中，4項以開口式合約向法國廠商採購、餘下一項向國內外合格廠商採購，分別是機體零附件、引擎零附件、電戰系統零附件、導彈零附件、主輪及鼻輪外胎。

台灣三大主力戰機各有優點，以綜合戰力而言，F16戰機最好，可以執行各種任務；幻影戰機在高空攔截戰力仍然有優勢；經國號戰機可以在最短時間內緊急起飛，率先飛抵任務空域。幻影戰機缺乏整體性的延壽及性能提升計劃，只以各項採購案維持其任務運作及妥善率，但飛行員仍然能夠發揮戰機性能達到最佳戰力的效果。

解放軍持續有新型戰機服役，在針對台灣的空中戰力優勢愈來愈大。幻影戰機是台灣從法國引進，1997年開始服役，至今長達26年。台灣空軍已經與法國廠商簽署合約，為雙座型幻影戰機進行延壽驗證，計劃花3年時間實施。台灣空軍司令部參謀長曹進平表示，當完成延壽後，按照雙座機的機體結構，預計可以繼續使用20年。本報綜合報道