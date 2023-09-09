釀烏克蘭厭倦症 美國朝野陷紛爭

美國年中已經供應烏克蘭近500億美元的軍援，當中包括訓練、軍事裝備及武器的提供和維護，也是雙倍於歐洲國家支持的總和，還未算上支持烏克蘭經常的國家開支，估計平均每月達70億美元。沒有這些支援，烏克蘭根本無法發動去年9月及今年夏天的反攻，就連防衞俄羅斯的進攻都不可能。不過，如今這些支援出現問題，統稱為「烏克蘭厭倦症」（Ukraine fatigue）。

在美國，現時支援烏克蘭需要數萬人的勞動力以生產及運輸武器供烏，以及數以百億美元計的納稅人血汗錢。就以美國總統拜登的出生地、賓夕凡尼亞州的斯克蘭頓市為例，其「美國陸軍彈藥生產廠」就是供應烏軍155毫米炮彈最重要的設施，在倍增產量輸烏下，如今月產一萬發，但這只足夠烏軍消耗兩天，烏軍更在開戰首8個月消耗了美國5年的標槍導彈存貨。

民意逆轉 反對援烏 美國政府已經供應烏克蘭200萬發155毫米炮彈，但戰場愈發供應不足，標槍導彈亦無法有效供應。美國總統可以行使「總統提取權」輸送現有武器存貨，在預設的國防開支中抽掉應用供烏，但新計劃的武器供應就要國會審批然後再下單生產，需幾年才能完成，這就會遭到共和黨刁難。

面對這龐大消耗，民意開始大幅改變，去年2月開戰時60%民眾支持對烏供武，今年2月下降至50%以下，29%完全反對，主要來自民粹主義右派及進步左派。民間反戰聲音也不斷升級，首都華盛頓每周都有示威，要求把援烏款項用來改善美國基建，而不是用它把烏克蘭變成廢墟和墳場。

早在今年2月，共和黨眾議員蓋特茲與11名同僚已提出「烏克蘭厭倦症方案」，要求停止支持烏克蘭，但最大反戰聲音來自共和黨爭取當總統候選人的特朗普及德桑蒂斯，二人會把烏克蘭厭倦症作為總統競選的重要議題。

現時美國及北約面對兩大核心問題，一是烏克蘭走向失敗的夏季反攻，以及在俄羅斯採取強力反攻的壓力下，還有足夠的人力、物力支撐下去嗎？二是在民意對以武器支援烏克蘭打下去的支持度不斷下降之下，美國軍工體系還可以得到足夠的經費嗎？答案愈來愈趨向否定。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻