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7歲女尋獲2.95卡鑽石
相信不少人都希望生日能收到一份與別不同的禮物。美國阿肯色州7歲女童布朗（Aspen Brown）近日與家人前往公園慶祝生日，期間在公園北邊發現一顆2.95卡鑽石。它呈金棕色，外形約綠豆般大，是遊客今年在公園內發現的第二大鑽石。
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