涉強制女客脫衣檢查事件 澳洲拒卡塔爾航空增班次

【本報綜合報道】澳洲聯邦政府今年7月拒絕卡塔爾航空公司提出、每周增加28個來往澳洲航班的建議。在野黨質疑當局決定是為了保護澳洲航空公司利益，要求解釋。運輸部長凱瑟琳‧金（Catherine King）周四回應時指出，3年前澳洲遊客在多哈被強制脫衣檢查的事件，是拒絕卡塔爾航空的原因之一。

運輸部長稱考慮持份者意見 凱瑟琳‧金表示，該事件是當局拒絕卡塔爾航空的原因之一，但非全部，「這是一個曾經發生這種事的航空公司（卡塔爾航空），我不能說我不知道，但不是任何一個因素單獨地影響了我的決定。」她指公布決定前已諮詢過同僚，並考慮了持份者的意見，強調當局總是基於國家利益來作出決定。

在2020年10月，卡塔爾哈馬德國際機場發現一個棄嬰後，機場要求一個由當地飛往澳洲悉尼的卡塔爾航空航班的女乘客落機，登上救護車逐一脫去內褲進行侵入性的檢查，查看是否有人有分娩過的痕迹，當中包括13名澳洲公民。當時澳洲外交部介入事件，批評這是嚴重冒犯的行徑。

凱瑟琳‧金周四公布聯邦政府的航空業改革《綠皮書》，旨在給予外國航空公司增加飛來澳洲的班機，提高航空市場競爭令消費者受惠。另外，她承諾將解決悉尼機場的反競爭行為。