促停排放核污水 150日民眾興訟

爭議未有平息 國內首宗官司 日本政府於上月24日向大海排放福島第一核電站核污水，在國內外引發的爭議一直未有平息。日本福島縣、宮城縣等地民眾約150人昨日向福島地方法院起訴中央政府和東京電力公司，要求當局停止排放核污水，是全國首宗類似訴訟。

起訴書記載原告認為核污水排放大海，是侵犯市民平穩生活的權利，漁業相關人士恢復生計亦變得困難，要求撤銷批准東京電力公司排海實施計劃和相關設備檢查的國家（即日本原子能規制委員會）處置決定。原告又計劃把訴訟重點放在2015年一份文件，中央政府和東京電力公司在該文件向漁民協會承諾，未獲得所有相關人員同意前不排放核污水；儘管漁民協會多次反對，政府依然決定開始排放入海。

應對華禁令 倡食堂用國內水產 與此同時，日本國會昨日首次在核污水排海後審議相關問題，眾議院經濟產業委員會與農林水產委員會召開聯席審查會。在支援形象受損的國內水產業問題上，日本經濟產業大臣西村康稔表示，希望靈活安排預算，確保萬無一失，但現時沒有增加支援基金資金的計劃，暗示需要探討追加；對於中國封殺日本水產品，他稱將不斷探討各選項，包括利用爭端解決程序，而訴諸世界貿易組織也是一個選項。

日本農林水產大臣野村哲郎同日在內閣會議後向記者透露，已經在內閣會議向所有部門閣僚要求，在食堂積極提供使用國內水產品的菜餚，應對中國禁止進口的做法，同時促進消費。共同社報道，當局計劃使用曾是對華主要出口品種的扇貝作為菜餚，農林水產省食堂最快下周提供。野村哲郎也再次就自己此前把日本官方的「處理水」說成「污染水」致歉，稱「嚴肅認識到這並非道了歉就了事的問題」。

華駐日本使館 反駁虛假訊息 另一方面，對於有報道指中國拒絕加入國際原子能機構，關於核污水排海的國際監測機制，中國駐日本大使館發言人表示這是虛假訊息，事實是日本委託國際原子能機構秘書處，對日方採集的核污水樣本進行一次分析和實驗室對比，但中方未受邀參加；迄今核污水數據都是日方自行採樣、檢測和發布，無法獲得國際社會信任。發言人強調中方不拒絕對話，但日方應先展現解決鄰國合理關切的誠意。

核污水排海導致中日關係緊張，日本首相岸田文雄周四在印尼雅加達出席東亞峰會時，引用國際原子能機構的報告重申，排海安排在科學上沒有問題；又表示正在與中國領導人共同努力構建具有建設性、穩定的關係，將在所有層面尋求緊密溝通。本報綜合報道