斯洛伐克購F16戰機 首架出廠

【本報綜合報道】斯洛伐克訂購的首架F16C Block 70（F16V）戰機，於本周三在美國南卡羅萊納州格林維爾出廠，斯洛伐克國防部長斯克列納爾、洛歇馬丁公司綜合戰鬥機集團副主席桑切斯（OJ Sanchez）等人出席儀式。

14架合約總值140億 斯洛伐克將成為首個接收最新型號F16戰機的歐洲國家，戰機11月將展開飛行測試，明年第二季正式交付。桑切斯表示，F16V戰機將使斯洛伐克空軍在區內保持領先，並可參與歐洲、北約和世界各地的聯盟任務。他形容該款戰機代表洛歇馬丁、美國、斯洛伐克及盟友間的牢固夥伴關係。斯洛伐克早前退役所有米格29戰機並全數捐贈予烏克蘭，領空安全現時由德國負責。

斯洛伐克2018年12月簽約購買12架單座及兩架雙座F16V戰機，連同導彈、訓練和後勤支援，總值18億美元（約140億港元）。F16V戰機採用新型雷達、任務電腦、現代座艙顯示器、增強型電子戰系統及地面防撞系統。目前有超過3,100架F16戰機在全球25個國家及地區服役，總飛行時數達1,950萬小時，至少飛行1,300萬架次。