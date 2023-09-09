G20擬俄烏戰爭聲明 印促納中俄觀點

【本報綜合報道】二十國集團（G20）峰會今日在印度新德里登場，但俄烏戰爭問題近來加劇成員國的分歧，恐怕阻礙會議就糧食安全、應對氣候問題等議題的討論。東道主印度有官員周四透露，印方提議在譴責俄烏戰爭的G20聲明納入俄羅斯和中國的觀點，以免峰會陷入僵局。

英國傳媒引述一位匿名印度官員說：「我們正在創造一個環境，讓包括俄羅斯、七大工業國集團（G7）和中國在內的所有人，都對文件納入他們的觀點感到滿意。」另一位匿名官員表示，其他選擇包括在聯合聲明對俄烏戰爭使用更籠統的表述。印方認為，共同聲明也應該反映莫斯科和北京的觀點，即論壇不是地緣政治的場所。

共同聲明今開始審議 共同聲明的文件今日開始審議，G20官員近日就文件內容反覆討論，西方國家希望共同宣言納入對俄烏戰爭的譴責。自戰爭爆發以來，印度一直避免譴責俄羅斯，但G20成員國之間的分歧，加上中俄領導人都缺席本屆峰會，分析認為峰會將首次無法發表聯合公報。