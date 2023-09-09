馬斯克憂俄核報復 撤烏星鏈網阻偷襲

出版自傳 披露險釀迷你珍珠港事件 美國太空探索科技公司SpaceX始創人馬斯克在最新自傳披露，因擔憂俄烏戰事失控觸發核戰，去年曾秘密下令切斷星鏈衞星網絡，導致烏軍無人潛艇偷襲俄羅斯海軍艦隊的計劃失敗。

馬斯克自傳由美國作家及記者艾薩克森（Walter Isaacson）執筆，將於本月12日上市。美媒周四報道，馬斯克擔憂一旦烏克蘭偷襲得手，將演變成「迷你珍珠港事件」，俄羅斯可能使用核武報復。他暗中命令工程師關閉克里米亞半島附近的星鏈信號，導致載滿炸藥的烏克蘭無人潛艇接近目標前失去連接，沖上岸後沒有造成破壞。

無人炸彈潛艇圖重創俄艦隊 烏克蘭數碼化部長費多羅夫（Mikhail Fedorov）事後發短訊，要求馬斯克重新打開星鏈，並交代無人潛艇的性能。馬斯克指無人潛艇的設計令他印象深刻，拒絕恢復星鏈對克里米亞的衞星覆蓋，並指烏克蘭過度冒進會導致戰略失敗。艾薩克森寫道，馬斯克即將與美國總統拜登、國家安全顧問沙利文、參謀長聯席會議主席米利，以及俄羅斯駐美大使安東洛夫通電話，解決美俄之間的擔憂。

馬斯克在俄羅斯入侵及干擾烏克蘭通訊後，開始在烏克蘭提供星鏈服務。惟烏軍利用星鏈發動進攻後，馬斯克的想法出現改變。他在自傳中披露，星鏈不是為了參戰而存在的，它是讓人們觀看Netflix、享受娛樂、在學校用網絡、從事和平活動用的，而不是無人機襲擊。馬斯克及SpaceX，暫未回應報道。烏克蘭曾利用無人快艇襲擊克里米亞大橋，黑海水域的俄羅斯軍艦亦成為目標。

美利用援助基金為烏購軍備 美國國防部周四宣布新一輪安全援助，向烏克蘭提供總值6億美元（約46.8億港元）武器裝備，包括M142高機動多管火箭系統彈藥、105毫米炮彈及掃雷設備等。烏克蘭還將獲得支援整合防空系統裝備、電子戰及反制裝備、用於清除障礙物的爆破彈藥，以及培訓與維修保養裝備。美國國防部將透過烏克蘭安全援助基金倡議（USAI），替烏克蘭採購軍援物資。有別於運用總統提取權，以上物資不會從美國國防部庫存中撥出。美國國防部強調，將繼續與盟友及夥伴合作，為烏克蘭提供能力，以滿足當前戰場及長期安全援助需求。本報綜合報道