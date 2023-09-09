分析指韓增制裁 朝俄更密切

《韓民族日報》指出，武器、糧食、能源可能是北韓領袖金正恩與俄羅斯總統普京會談的重要議題，俄方需要彈藥支援應對烏克蘭戰爭長期化，朝方需要核導彈與衞星發射技術、缺乏的糧食與能源。尹錫悅周三在印尼雅加達舉行的東盟與中日韓三國領導人會議上，呼籲俄羅斯立即打消與北韓軍事合作的企圖。惟南韓亦加強與美日兩國合作，引起中俄兩國強烈反彈，變相加強北京、莫斯科、平壤之間的關係。南韓前駐俄羅斯大使魏聖洛指，經濟制裁朝俄兩國很可能淪為毫無意義之舉，若美日韓三國採取更嚴厲的制裁，或招致中俄兩國更強硬的反擊。南韓外國語大學俄語系教授諸成勛表示，美國有意在國際社會孤立北韓及俄羅斯，但朝俄兩國即將展開合作，要求解決北韓核問題機制六方會談成員國俄羅斯，對朝施壓的可能性是零。