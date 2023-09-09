尹錫悅晤李強 促攜手應對朝核問題

【本報綜合報道】東亞峰會周四在印尼雅加達召開，南韓總統尹錫悅指北韓核武研發是可以瞄準並打擊所有與會國家的實際威脅，聯合國安理會涉朝決議是最嚴厲、最全面的制裁措施，所有成員國應當遵守。他與中國國務院總理李強會面時，希望中方作為聯合國常任理事國履行職責並且發揮作用，勿讓北韓成為韓中關係絆腳石。

尹錫悅表示，各方有必要積極制止北韓盜取加密貨幣、勞務輸出、接駁走私等非法活動，大規模殺傷性武器問題就是北韓的人權問題，各方不能夠視而不見北韓人權慘狀。他亦提到南海問題，重申不接受武力單方面改變現狀的企圖，應該維護基於規則的海洋秩序，期待正在談判的《南海行為準則》在尊重國際法原則的基礎上，保障各國正當權利，韓方將維護《聯合國海洋法公約》所保障的航行和飛行自由。

全國政協副主席赴中朝聚會 與此同時，尹錫悅與李強會面，他指朝核問題愈惡化，韓美日就愈加強合作，期望韓中日三國領導人會議盡快在南韓舉行，中方能配合。李強稱會積極響應，並表示中韓兩國應堅持睦鄰友好大方向，繼續深化各領域交流合作，攜手應對困難挑戰。雙方也要擴大共同利益，加快推進中韓自由貿易協定第二階段談判，挖掘高新技術、綠色低碳等合作新增長點，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通。

另外中國人民對外友好協會與中朝友好協會周四在北京舉辦北韓國慶75周年慶祝招待會，全國政協副主席王勇、北韓駐中國大使李龍男出席招待會並致詞。中國外交部同日較早前宣布應北韓勞動黨和政府邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中將率中國黨政代表團，昨起訪問平壤並出席北韓建政周年慶祝活動。

王勇