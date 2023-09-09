金正恩親信 任軍政指導部長

朴正天

【本報綜合報道】南韓傳媒昨日報道，從近期報道內容及圖片推測，北韓領袖金正恩親信兼人民軍內部實權人物朴正天，擔任勞動黨軍政指導部部長。軍政指導部是勞動黨中央委員會下屬專責部門，掌管對軍隊的政治指導、組織控制和紀律檢查。

地位僅次黨書記 朴正天周三陪同金正恩主持戰術核攻擊潛艇下水儀式，軍服胸章的字樣為軍政指導部部長，其禮賓座次僅次於勞動黨書記李炳哲元帥，在內閣總理金德訓之前。

韓聯社指出，鑑於朴正天近期一直現身金正恩的主要視察活動，可說是金正恩在軍事領域的心腹人物，預計2019年成立的軍政指導部，其職能及政治地位將提高。他此前擔任勞動黨中央軍事委員會副委員長，去年12月免職，近期復出及積極活動；官媒上月29日報道的《金正恩視察海軍司令部》配圖顯示，朴正天仍然保有元帥軍銜。

南韓北韓大學院大學校長梁茂進表示，任命朴正天為軍政指導部長，是金正恩推行責任政治和委任統治的手段，把軍需和軍事（黨對軍隊的絕對領導）權限分別賦予李炳哲、朴正天並引導他們競相表忠。

之前被金正恩公開譴責的金德訓並未如預期般降職，繼上月30日在黃海南道出席礦山竣工儀式後，他又在潛艇下水儀式露面。