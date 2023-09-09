韓料朝新潛艇 無法正常服役

南韓聯合參謀本部相關人士指，分析金君玉英雄號外觀後，研判它似乎為了搭載導彈，改裝帆罩等部分以擴大空間，但無法正常運作，正在尋找朝方欺騙或誇大事實的線索；又稱軍方利用聯合監視偵察資源，與美國提前監視北韓潛艇下水，美韓兩國繼續關注北韓新潛艇動向，保持堅固戒備態勢，以壓倒性的能力應對北韓挑釁。

統一部斥朝不顧民生

南韓統一部副發言人金仁愛昨指，北韓應該盡快認識到武器開發和威脅，終將在美日韓三國壓倒性應對下變得毫無用處，而且只會使其自身安全變得更加脆弱。她指北韓領袖金正恩聲稱戰術核潛艇會給南韓造成壓力和負擔，但實際上讓韓方感到不適的只有北韓領袖錯誤選擇下，北韓居民艱難的民生和北韓人權的殘酷現實。