美韓軍事威脅日增 朝首艘核攻擊潛艇下水抗衡

朝鮮半島核危機惡化，北韓昨日宣稱建成首艘戰術核攻擊潛艇，可以從水下發動核打擊。領袖金正恩表示，這艘潛艇象徵讓敵人感到恐懼的威懾力量，形容其下水儀式為對手施加的壓力，不亞於建造核動力潛艇；又指海軍核武裝化是刻不容緩的時代課題，要加快交付搭載戰術核武的艦艇讓海軍執行戰略使命。

朝中社報道，該艘戰術核攻擊潛艇命名金君玉英雄號，金君玉是北韓海軍第一代英雄指揮官，1950年7月2日在韓戰期間指揮魚雷艇與敵方交戰。潛艇下水儀式周三在咸鏡南道新浦船廠舉行，作為今天建政紀念日75周年前向祖國的獻禮，並移交給海軍東海艦隊所屬水下艦艇戰隊。金正恩表示，金君玉英雄號將作為海軍武裝力量的核心水下攻擊手段之一，並高度評價它作為先進海洋強國建設大業的第一個產物。

金正恩：海軍核武裝化不能拖 為了保證海軍武裝力量強化新全盛期，金正恩宣布勞動黨中央決定進一步飛躍發展軍艦工業，形容「軍艦工業中興是再沒有倒退餘地」，是必須加以實現的最重大任務，並闡明今後不斷提高海軍戰鬥力的現代性，繼續推動海軍核武裝化的戰略戰術構想。他周四參觀準備出港試航的金君玉英雄號，了解潛艇的武器系統及潛航作戰能力，重申海軍核武裝化再也不能夠拖延，「是革命武裝力量建設的核心要求」。

金君玉英雄號僅採用常規動力 外界對金君玉英雄號的具體性能所知不多，但金正恩指它是在海軍節提到，把海軍現役中型潛艇改造成為攻擊型戰術核潛艇的標準型，現役中型潛艇也將改造成為搭載戰術核武的攻擊型潛艇，並提出新舊潛艇都需要改善武裝體系及潛航作戰能力。他透露，金君玉英雄號準備好執行先發制人攻擊及報復性打擊，反制美國及南韓的「侵略艦隊」，建造戰術核攻擊潛艇是對抗象徵侵略北韓的美國核潛艇之戰鬥力。

值得留意的是，金君玉英雄號採用常規動力，金正恩也主張計劃引進核動力潛艇。2021年1月，他在勞動黨第8次代表大會宣布完成研發新型核潛艇；如今再度提及此事，外界認為是暗示研發已經進入收尾階段。金正恩在該次黨代表大會提出五大核心課題，分別是研製高超音速導彈、製造超大型核彈頭、提升15,000公里射程內的打擊精確度、研製使用固體燃料的洲際彈道導彈、研製核潛艇及潛射核戰略武器。

豐溪里核試場所在地3次地震 另一方面，北韓宣布戰術核攻擊潛艇下水之際，南韓氣象廳昨日表示，北韓豐溪里核試場所在的東北部吉州郡先後3次地震，均是自然震動。地震當地凌晨3時29分、4時01分、5時12分發生，震央是吉州郡以北38公里，介乎黎克特制2.1級至2.3級。本報綜合報道

金正恩（前排中）要求海軍核武裝化。 北韓羅密歐級攻擊潛艇基本規格