兩岸國際

新冠變種勢兇 增532宗重症

內地傳媒昨日引述中國疾病預防控制中心數據指，內地上月新增532宗新冠重症病例及43宗死亡病例，合共報送9,608宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron變種株，涵蓋106個進化分支；主要流行株為XBB系列變種株。（綜合報道）
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