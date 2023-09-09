9月9日(六)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月09日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
新冠變種勢兇 增532宗重症
內地傳媒昨日引述中國疾病預防控制中心數據指，內地上月新增532宗新冠重症病例及43宗死亡病例，合共報送9,608宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron變種株，涵蓋106個進化分支；主要流行株為XBB系列變種株。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230909-0909_00178_029/新冠變種勢兇--增532宗重症
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc