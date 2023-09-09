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內地添501宗猴痘 廣東最多
中國疾病預防控制中心昨日公布，內地上月新增報告501宗猴痘確診病例，其中以廣東95宗佔最多，其次為浙江77宗、北京54宗、四川54宗。疫情呈現的特點包括98.9%病例為男性，92.5%病例曾有男男性行為。病例中有5人為女性，發病前21天內均有異性性接觸史。（綜合報道）
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