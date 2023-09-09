打碎女學生頭骨 湖南教師停職

【本報綜合報道】湖南省長沙市傳出有小學生周三上課期間，遭老師用三角尺敲打頭部。之後學生送往醫院，在未通知家長的情況下將傷口縫合。惟學生其後需要再接受開腦手術，目前仍處於危險期。涉事小學所在的岳麓區教育局周四通報，已對學校黨總支書記和涉事教師宋××作出停職處理，後者正接受公安部門調查。

開顱5小時 女生命危 長沙市岳麓區博才梅溪湖小學9歲女學生劉××的家長周三反映，男老師宋××當日上課時持三角尺擊打其女兒的頭部，隨後劉××被送至醫院，在未經檢查下進行傷口縫合。家長趕到醫院後替女兒檢查，才發現要開顱取出被打碎的頭骨和插入腦骨的異物，手術歷時近5小時。家長怒斥該老師是「殺人兇手」。

校方證實事件，指目前學校領導、教育局領導都在處理，公安部門也介入調查。校方又稱，宋××平時上課接受巡查都很正常，事發時他在維持課堂秩序，而受害孩子為4年級學生。宋××曾獲評價「勤奮好學」、「深受學生喜歡」，又在去年綜合實踐活動課堂教學競賽中獲三等獎。有報道指，傷者家長周四在校門外討說法，教育局、梅溪湖街道辦、警方則在場維持秩序。