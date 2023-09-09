台北7民宅傾斜下陷 工地強開挖害慘367居民

台灣台北市中山區大直街一幢房屋周四晚傾斜，之後更有民宅下陷，起因為鄰近的工地出事，其底層支撐的連續壁折斷破裂所致。至今共7幢房屋受影響，197戶共367人需要疏散。市政府昨日勒令，涉事工地建造方基泰建設股份有限公司以及承造方福益營造股份有限公司在市內的工地全部停工，包括大直街工地在內共7處。

台北市警消周四晚上8時半左右接報，大直街94巷1弄內有民宅傾斜，出現瓷磚和牆壁龜裂、鐵窗彎曲變形等情況，警方和消防派員到場，發現上述工地旁多幢大樓也受波及，立即拉起警戒線，並陸續預防性疏散受影響居民，無人受傷。居民憶述，當晚接近8時聽到一聲「砰」的巨響，沒多久周邊建案「基泰大直」工地主任就在樓下大叫「趕快下來、趕快疏散、房子要倒了」，民眾聞聲衝下樓，發現房屋傾斜，而且愈來愈嚴重，一樓甚至「消失不見」。

有住戶稱當晚聽到巨響，涉事工地的工人緊急疏散，但半小時後才通知住戶疏散，令他們十分憤怒。住戶稱多次向建造商反映，卻未得到妥善回應和處置，市政府主管機關也無積極作為，才會導致釀成今日大禍。台北市議員陳怡君批評市政府7月函覆住戶陳情公文中，白紙黑字判定「會勘標的無危害公共安全之虞」、「建築工程得繼續施工」、「本局不予列管」，讓建造商獲得「免死金牌」繼續施工，質疑政府亦有責任。

台北市建築管理工程處指出，涉事工地興建地上12層、地下3層的建築物，周四下午進行地下室開挖工程，疑因連續壁變形開挖面隆起，導致造成鄰近工地的房屋下陷及傾斜，已要求承造商進行灌水及灌漿作業，預計需時兩至3天，填補塌陷地下開挖面，穩定地質避免建築物持續傾斜。

建商認錯 允助安置災戶 建管處其後聯絡台北市土木、結構技師公會等到場協助緊急處置及確認疏散範圍，並切斷煤氣、電力和自來水供應。該處要求承造方立即擴大工地周邊房屋監測範圍，以確認情況沒有惡化。基泰建設昨日發聲明認錯，表示絕不推卸相關責任，對受害居民會盡最大慰問、關懷與協助安置，相關損失金額仍在評估中。本報綜合報道