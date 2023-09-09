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中國印尼高層會談 增合作
中國國務院總理李強昨日在雅加達與印尼總統維多多會談，表示中方願與印尼進一步加強發展戰略對接，促進兩國共同發展，為地區穩定繁榮注入持久動力；雙方簽署工業、農業、漁業、電子商務、科技創新等多個雙邊合作文件。他在周四出席東亞峰會時的講話全文翌日公布，指東亞沒有一個理由走向分裂和對抗。（綜合報道）
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