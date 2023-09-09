兩岸國際

中國印尼高層會談 增合作

中國國務院總理李強昨日在雅加達與印尼總統維多多會談，表示中方願與印尼進一步加強發展戰略對接，促進兩國共同發展，為地區穩定繁榮注入持久動力；雙方簽署工業、農業、漁業、電子商務、科技創新等多個雙邊合作文件。他在周四出席東亞峰會時的講話全文翌日公布，指東亞沒有一個理由走向分裂和對抗。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc