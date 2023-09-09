菲4船駛近仁愛礁 中方監視

【本報綜合報道】中菲兩國再度因南海南沙群島仁愛礁而短兵相接，中國海警局新聞發言人昨日表示，菲律賓兩艘運補船和兩艘海警船未經中國政府允許，當天擅自進入仁愛礁鄰近海域，中國海警依法對菲方船隻嚴正警告、全程跟監、有效規制。

中國海警局重申，中國對仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域，擁有無可爭辯主權，堅決反對菲律賓向非法「坐灘」仁愛礁的軍艦運送違規建材，中國海警將依法在管轄海域持續展開維權執法活動。菲律賓國家安全委員會昨發聲明，表示武裝部隊在海岸防衞隊協助下，成功向位於仁愛礁的軍艦馬德雷山號補給；又指控中國海警及海上民兵的船隻，對菲方公務船採取騷擾、危險機動、侵略性的行為。

另一方面，菲律賓總統小馬可斯周四在印尼雅加達出席東亞峰會時指，中國在南海的炫耀武力行為變得更明目張膽，呼籲東亞領導人就中方危險運用海警和海上民兵船隻採取行動。他強調菲方全力支持基於國際法和規則為本的秩序，但憂慮在南海的非法、無通報和無規管的捕魚活動及軍事化填海島礁，菲方堅持和平手段解決紛爭，絕不能讓南海局勢升級。