賀錦麗插口台海南海 華提交涉

【本報綜合報道】美國副總統賀錦麗、中國國務院總理李強、俄羅斯外交部長拉夫羅夫等政要周四出席在印尼雅加達舉行的東亞峰會。賀錦麗重申維護台灣海峽和平穩定的重要性，並批評中國在南海的非法海事主張和挑釁。中國外交部回應指，美方罔顧事實對中國無端指摘，中方堅決反對、絕不接受，並向美方提出嚴正交涉。

賀錦麗辦公室表示，她與東南亞領袖就在南海維護國際法的重要性舉行會談，表示美國大力支持東盟的中心地位，強調美方對印太地區的經濟和安全承諾，願與盟友和夥伴為促進自由開放的印太地區而努力；又提到面對威脅時捍衞基於規則的國際秩序的重要性，批評俄羅斯對烏克蘭發動戰爭、緬甸軍政府破壞穩定的暴力行為。

中國外交部發言人周四深夜表示，要真正維護台灣海峽和平穩定，必須堅決反對「台獨」，敦促美方停止利用台灣問題干涉中國內政。中方反對個別域外國家在南海製造事端、挑動對抗，域外國家應尊重地區國家為商談南海規則、維護南海和平穩定作出的努力。美方蓄意偏離會議主題，破壞合作氣氛，會上無人附和美方謬論。

李顯龍：南海準則難短期達共識 另一方面，新加坡總理李顯龍同日在東盟峰會指，南海議題一旦誤判，或對區域和全球造成嚴重影響；在《南海行為準則》磋商問題方面，他不認為各方可短時間內達共識，理由是磋商工作涉及課題廣泛，例如行為準則涵蓋的內容、如何執行、是否有糾紛調解機制等，各方取得一些進展，但磋商還需一些時間。