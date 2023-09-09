杜魯多：中加沒空間變友好

杜魯多正在出訪新加坡，他接受美國傳媒訪問時表示，2015年上台時曾經希望與中國達成自由貿易協定，但兩國關係在2018年因加拿大協助美國拘捕過境的中國科企華為太子女孟晚舟而變得敵對，中方拘留在華加拿大公民斯派佛和康明凱反擊，同時禁止部分加拿大食品進口。杜魯多承認近年具有挑戰性，中方以政治理由扣押加拿大公民令中加關係變差，但中國是世界最重要的經濟體之一，沒有人能夠忽略。