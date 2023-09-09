杜魯多：中加沒空間變友好
【本報綜合報道】加拿大總理杜魯多周四表明，中國奉行強硬的外交政策，令中加兩國當前無法建立正常關係，目前可能算是穩定及沒有惡化，但沒有空間變友好。
杜魯多正在出訪新加坡，他接受美國傳媒訪問時表示，2015年上台時曾經希望與中國達成自由貿易協定，但兩國關係在2018年因加拿大協助美國拘捕過境的中國科企華為太子女孟晚舟而變得敵對，中方拘留在華加拿大公民斯派佛和康明凱反擊，同時禁止部分加拿大食品進口。杜魯多承認近年具有挑戰性，中方以政治理由扣押加拿大公民令中加關係變差，但中國是世界最重要的經濟體之一，沒有人能夠忽略。
委任法官 查中俄伊印干預大選
另一方面，加拿大政府周四宣布，委任魁北克省上訴法院法官霍格（Marie-Josee Hogue），調查中國、俄羅斯、伊朗、印度是否干預2019年和2021年聯邦選舉，明年底前提交報告。公共安全部長勒布朗表示，民主被外國干預是不可接受，中國不是唯一尋求損害加拿大和西方民主的國家，加拿大不是唯一面對這類挑戰的國家。
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