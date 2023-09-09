王毅：中澳是夥伴 不是對手

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外長王毅周四在北京，會見中澳高級別對話第七次會議澳洲代表團，他指中國與澳洲沒有歷史遺留糾紛和重大現實利益衝突，中方對澳洲政策保持連續性穩定性，將繼續堅持中澳全面戰略夥伴關係這個重要定位，同澳方一道，推動中澳關係健康穩定可持續發展。

晤澳洲代表團 王毅表示，過去幾年發生的波折困難，並不能定義雙邊關係的本質，更不能因此阻擋中澳合作的步伐。雙方有必要從中吸取有益的經驗和教訓，要客觀、冷靜、友善看待對方，不干涉對方國家內部事務，通過溝通增進了解，妥善處理彼此差異。他又說，要堅持中國與澳洲是夥伴而不是對手，以及要獨立自主推進中澳關係，不受第三方的影響或干擾。

澳洲代表團團長、前貿易部長埃默森表示，澳方始終視中方為重要合作夥伴，願同中方開展有建設性、坦誠的對話，相互理解、管控分歧，發展長期穩定的澳中關係。

埃默森又表示，雙方還應重振多邊機構中的合作，共促貿易投資自由化便利化，共同致力於兩國和世界的福祉。