加拿大艦東海遇解放軍 稱遭激光照射無人機逼近

中美加三國軍艦再度對峙，加拿大傳媒報道，加拿大一艘護衞艦周三在東海編隊航行演習期間，至少三度遇上中國軍艦，雙方距離一度只有約一公里；更有加方官兵宣稱被中方以激光照射、派出無人機接近，形容情況十分危險。

聯同美日演習 加拿大廣播公司新聞周四報道，該台採訪人員登上加拿大皇家海軍護衞艦渥太華號直擊事發經過，表示該艦結束對日本神奈川縣橫須賀基地訪問不足一周，在東海國際水域與美國海軍及日本海上自衞隊演習，期間被中國解放軍近距離監視，對方是052D型驅逐艦呼和浩特號，並多次透過無線電喊話。報道聲稱由於雙方距離近，所以渥太華號情報收集團隊拍攝呼和浩特號，並把照片分享給美國及日本的艦艇。

渥太華號與呼和浩特號相遇前一天，解放軍一艘927型海洋水聲監視船駛過該艘加拿大軍艦，它用作偵測遠方的潛艇，也可能配備電子監視裝備收集附近船艦的信號。報道指不知道這艘中國軍艦是偶遇抑或專程相遇，但在事發前數小時，一艘中方小型艦艇在漆黑中使用激光照射渥太華號，又向對方派出無人機。渥太華號一名水兵聲稱遭激光射中，「當然這可以造成永久的眼睛損害，他們到底正在做甚麼？」

此外，報道指解放軍派出一艘054A型護衞艦，一直在視線範圍外跟蹤渥太華號，更有中方戰機高速飛向該艘加拿大軍艦，但在距離32公里處轉向飛走。當演習結束後，美國軍艦透過無線電向呼和浩特號喊話，表示美方有意大幅度改變航行方向；中方根據國際慣例在無線電以英語回應將讓開，但報道指它繼續從後跟蹤加方軍艦。

報道刊登後不久，日本海上自衞隊昨日公布，前身是直升機驅逐艦的航空母艦出雲號，周二至周三與驅逐艦五月雨號及一艘常規動力潛艇，在沖繩南方海域聯同美國海軍神盾驅逐艦拉爾夫‧約翰遜號、渥太華號展開各種戰術訓練，包括反潛戰。渥太華號早前停靠橫須賀基地時，日本傳媒指該艦穿越台灣海峽後訪問東南亞國家。

今年6月3日，美國神盾驅逐艦鍾雲號與加拿大護衞艦蒙特利爾號過航台灣海峽，隨行的加拿大傳媒表示，一艘中國軍艦加速駛近鍾雲號並攔截在其前方，幾乎碰撞。本報綜合報道