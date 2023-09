美外交損人利己 南半球不再賣帳

美媒最近還有文章認為西方過去為南半球作出不少貢獻,如今這區域沒有足夠感恩及反省就向中、俄及金磚國家投懷送抱。但有分析認為西方的新殖民主義外交,只是對西方自己最好,對其他國家壞(Best for the West, bad for the rest)。南半球國家自然用腳投票靠攏中國。