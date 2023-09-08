美檢察官稱月內控拜登兒子
【本報綜合報道】美國總統拜登的兒子亨特涉及逃稅案和非法管有槍枝案，特別檢察官韋斯（David Weiss）周三向法庭提交文件指，司法部將根據《快速審判法》在本月29日限期屆滿前，尋求大陪審團向亨特提出起訴，韋斯沒有交代控罪數量。
涉逃稅及非法藏槍案
亨特於今年6月被控沒有就2017年和2018年的超過150萬美元（約1,170萬港元）收入繳納逾10萬美元（約78萬港元）稅款，根據認罪協議，他認罪後會獲檢察官向法官建議守行為兩年。同時，亨特被控在2018年身為已知吸毒人士擁有槍械的罪名，對此他同意簽訂轉處協議（Diversion agreement），意味技術上他不承認此罪。聯邦法官諾里卡（Maryellen Noreika）7月拒絕接納認罪協議，亨特之後否認逃稅罪。亨特的代表律師周三表示，亨特過去數周一直遵守協議規定的保釋條件，期望相關調查能夠基於證據和法律公正解決，而不是受外部政治壓力影響。
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