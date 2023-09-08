北半球染新冠人數增 世衞催谷打疫苗

世衞總幹事譚德塞在網上記者會稱，在北半球冬季到來之前，中東和亞洲部分地區感染新冠的死亡人數正在增加，歐洲因該病進入深切治療部的入院人數也在上升。

冬季臨近 室內易散播

雖然很多國家已停止報告新冠數據以致數據有限，但世衞估計，目前全球有數十萬人因感染新冠入院。譚德塞指，世衞194個成員國當中，目前只有43個國家仍有向世衞報告了新冠死亡人數，當中更只有20個國家提供有關住院治療的訊息。他又稱，雖然目前全球沒有一個佔主導地位的新冠變種，但Omicron亞種EG.5的感染數目正在增加；此外，現已有11個國家檢測到小量病例是感染了高度變種的Omicron亞種BA.2.86，世衞正密切監測。世衞傳染病及流行病專家范克爾克霍夫說，進入寒冷的月份，民眾往往會花更多的時間待在室內，讓新冠這類通過空氣傳播的病毒得以散播，是令人擔憂的問題，她強調檢測和疫苗接種的重要性。