涉恐前士兵越獄 英發全國警報搜捕

部分機場港口加強檢查 旅客排長龍 英國陸軍一名21歲前士兵涉嫌犯恐怖主義等罪行，還押倫敦旺茲沃思監獄（Wandsworth prison），他周三上午越獄逃亡，目前下落不明。倫敦警察廳啟動緊急搜查，反恐指揮部發布全國警報。曼徹斯特機場和多佛爾港加強檢查，導致旅客大排長龍，行程延誤。

可能仍在倫敦 呼籲舉報 涉事男子哈利法（Daniel Abed Khalife）周三上午7時50分在旺茲沃思監獄廚房工作期間，趁一輛送貨貨車駛近時攀附在車底，再隨貨車逃出監獄，他當時身穿廚師服。反恐指揮部公布，哈利法與倫敦金斯頓地區有聯繫，有可能仍在倫敦。當局強調無證據表明哈利法對公眾構成威脅，但不要接近他，呼籲民眾提供他的行蹤線索。

旺茲沃思監獄出事有前科 哈利法涉嫌誘導獲取可能對進行恐怖主義行為有用的資訊，放置物品誘使他人相信是爆炸物，以及獲取或傳播對敵人有用資訊。他被控兩項違反《恐怖主義法》罪和一項違反《官方保密法》罪，今年1月拒認罪，預11月在伍爾維奇皇家法院受審。

英國2017年來共有5宗越獄事件；2010年以來則不足20宗。最近一次涉及恐怖主義囚犯的越獄事件，是1994年一名愛爾蘭共和軍（IRA）囚犯越獄。關押哈利法的旺茲沃思監獄的安全等級是分級第二高，哈利法越獄後監獄曾封鎖數小時。英國監獄監察局去年在報告中稱，旺茲沃思監獄2019年曾發生「嚴重安全漏洞導致越獄」事件，惟如今再次上演越獄事件。本報綜合報道

哈利法 有曼徹斯特機場旅客行程延誤。