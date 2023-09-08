印尼雅萬高鐵開通 下月初售票

【本報綜合報道】中國國家鐵路集團有限公司昨日表示，中國與印尼合作建設的雅加達至萬隆高速鐵路當天開通運行，兩地間最快旅行時間由3.5小時減至40分鐘；下月初正式售票開始商業營運，標誌兩國共建「一帶一路」取得重大標誌性成果。

雅萬高鐵線路全長142.3公里，最高運行時速350公里，連接印尼首都雅加達和旅遊名城萬隆，設有哈利姆、卡拉旺、帕達拉朗、德卡魯爾4個車站，各大車站與輕軌、巴士、的士等市政交通無縫銜接，方便旅客出行。國鐵集團國際部負責人表示，雅萬高鐵是印尼和東南亞首條高速鐵路，也是中國共建「一帶一路」倡議和印尼「全球海洋支點」構想對接、兩國務實合作的旗艦項目，高鐵全線採用中國技術和標準。