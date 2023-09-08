美神盾艦演習後 在澳洲補充導彈

【本報綜合報道】美國近年加強與澳洲的軍事合作關係，美國海軍周三表示，一艘神盾驅逐艦上月22日在演習結束後，在澳洲新南威爾士省伊登補充導彈，是美軍艦艇首次在當地重新填裝實彈。分析認為，澳洲成為美軍在印太地區的重要後勤點。

美國神盾驅逐艦佩拉爾塔號在伊登為艦上垂直發射系統，補充一枚標準2型防空導彈；今年7月22日該艦參與代號「護身軍刀」美澳聯合軍事演習，在珊瑚海發射一枚標準2型防空導彈。美國海軍指擴大軍艦部署印太地區時，在區內重新填裝彈藥的地點，其價值巨大並增加靈活性，今次成功與澳洲盟友在伊登展示這個能力。

美艦停靠石垣 民眾示威 佩拉爾塔號由美國海軍第7艦隊指揮，隸屬於第71特遣隊及第15驅逐艦中隊，母港是日本神奈川縣橫須賀基地。主要武器是一門主艦炮、96個垂直發射系統單元、兩個3聯裝魚雷發射裝置；垂直發射系統裝載防空導彈、陸攻巡航導彈、反潛火箭。

另一方面，部署日本長崎縣佐世保基地的美國海軍掃雷艦先鋒號，周四停靠沖繩縣石垣港，是2009年4月後再有美軍艦艇駛入石垣島，引發當地部分民眾示威。日本傳媒報道，在台灣局勢緊張的背景下，美方有意透過在石垣島部署艦艇作出牽制。